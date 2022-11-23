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1 час назад

СБУ заявила об обнаружении "пророссийской литературы" в помещениях УПЦ

Москва24

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что контрразведывательные мероприятия в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершены. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

СБУ раскрыла результаты обысков в православных храмах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что мероприятия прошли на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

"В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре. По ее словам, такие действия являются новым проявлением аморальности и безнравственности киевского режима.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.

СБУ раскрыла причину обысков в Киево-Печерской лавре

О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.

В СБУ свои действия назвали "контрразведывательными мероприятиями".

В мире,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,РПЦ,СБУ,
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