СБУ раскрыла результаты обысков в православных храмах

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что контрразведывательные мероприятия в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершены. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Уточняется, что мероприятия прошли на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

"В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре. По ее словам, такие действия являются новым проявлением аморальности и безнравственности киевского режима.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.

О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.