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2 часа назад

Эстония усложнит жизнь украинцам

Lenta.ru

Украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают, передает Telegram-канал Baltnews со ссылкой на вице-канцлера по культурному многообразию Министерства культуры страны Эду Силберг.

Эстония усложнит жизнь украинцам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Силберг, теперь, чтобы ходатайствовать о продлении статуса, необходимо пройти программу адаптации. Она включает в себя курс лекций о жизни в Эстонии, а также 100 академических часов изучения эстонского языка и сдача экзамена на его знание.

Ранее советник по коммуникации эстонского Министерства социальных дел Ирина Кузина сообщила, что в Эстонии увеличилось количество нуждающихся в продуктовой помощи граждан из-за беженцев с Украины.

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