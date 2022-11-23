Эстония усложнит жизнь украинцам

Украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают, передает Telegram-канал Baltnews со ссылкой на вице-канцлера по культурному многообразию Министерства культуры страны Эду Силберг.

По словам Силберг, теперь, чтобы ходатайствовать о продлении статуса, необходимо пройти программу адаптации. Она включает в себя курс лекций о жизни в Эстонии, а также 100 академических часов изучения эстонского языка и сдача экзамена на его знание.