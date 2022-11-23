Живущие на лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

Беженцы из Украины, проживающие на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, недовольны условиями проживания, а также русскоязычным экипажем. Об этом пишет RT со ссылкой на The Daily Mail.

Украинцы были размещены на судне в порту Лит в связи с нехваткой жилья для беженцев в Шотландии. Более 1,7 тыс. людей живут там с июля. Отмечается, что они жалуются на стесненные условия, трудности с интернетом, парковкой. Также беженцам сложно получать пособия, посещать уроки английского языка и получать образование. Кроме того, украинцы недовольны присутствием на судне «русскоговорящего экипажа».

«Неудивительно, что среди украинских беженцев растет разочарование после того, как они несколько месяцев находились в подвешенном состоянии на круизном лайнере. Правительство должно улучшить свою игру и, наконец, найти для них постоянное жилье, в котором они нуждаются и которого заслуживают», - заявил представитель шотландских тори по вопросам социальной справедливости Майлз Бриггс.