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1 час назад

Премьер Японии Фумио Кисида заподозрен в махинациях с проведением предвыборной компании

Газета.Ru

Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды назревает в Японии из-за недобросовестного заполнения чеков в ходе предвыборной кампании политика, сообщает РИА Новости.

Премьера Японии заподозрили в махинациях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вскрылась информация, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в некоторых выписанных чеках на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя и назначение платежа. К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 подобных чека. В результате возникли подозрения в нарушении закона о проведении выборов.

В Японии подобные нарушения вне зависимости от их масштабов в большинстве случаев приводят к отставке политика. Исключениями являются такие случаи, в которых уличенный чиновник доказывает свою невиновность.

На запросы журналистов прокомментировать данные публикации, премьер-министр отвечает, что «уточняет» ситуацию.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что Кисида намеревался уволить министра по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада из-за ряда скандалов.

До этого он решил снять с должности министра юстиции Японии Ясухиро Ханаси из-за его скандальных заявлений о смертной казни.

В мире,Фумио Кисида,
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