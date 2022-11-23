Премьера Японии заподозрили в махинациях

Скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды назревает в Японии из-за недобросовестного заполнения чеков в ходе предвыборной кампании политика, сообщает РИА Новости.

Вскрылась информация, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в некоторых выписанных чеках на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя и назначение платежа. К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 подобных чека. В результате возникли подозрения в нарушении закона о проведении выборов.

В Японии подобные нарушения вне зависимости от их масштабов в большинстве случаев приводят к отставке политика. Исключениями являются такие случаи, в которых уличенный чиновник доказывает свою невиновность.

На запросы журналистов прокомментировать данные публикации, премьер-министр отвечает, что «уточняет» ситуацию.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что Кисида намеревался уволить министра по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада из-за ряда скандалов.