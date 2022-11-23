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3 часа назад

В МАГАТЭ заявили о «продвижении» в защите ЗАЭС

Мария Иванова

Замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков заявил о «продвижении» в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

В МАГАТЭ заявили о «продвижении» в защите ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чудаков, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ, отметил, что проблемами вокруг АЭС занимается лично генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«С этой ситуацией он работает... - и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу», - подчеркнул Чудаков.

Он отметил, что продвижение уже есть, в ситуацию вовлечены главы европейских стран, «которые должны повлиять на результат».

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Гросси неоднократно заявлял о хрупком положении объекта и призвал установить вокруг станции безопасную зону.

В мире,Рафаэль Гросси,Михаил Чудаков,МАГАТЭ,
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