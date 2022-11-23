В МАГАТЭ заявили о «продвижении» в защите ЗАЭС

Замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков заявил о «продвижении» в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Чудаков, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ, отметил, что проблемами вокруг АЭС занимается лично генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«С этой ситуацией он работает... - и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу», - подчеркнул Чудаков.
Он отметил, что продвижение уже есть, в ситуацию вовлечены главы европейских стран, «которые должны повлиять на результат».
ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.
1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.
Гросси неоднократно заявлял о хрупком положении объекта и призвал установить вокруг станции безопасную зону.