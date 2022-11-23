Джонсон рассказал об истинном отношении Европы к спецоперации

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об отношении стран Европы к спецоперации на Украине. Как сообщает URA.RU, в интервью телеканалу CNN политик заявил, что в Германии считали быстрое поражение Киева более выгодным с экономической точки зрения, а во Франции отрицали возможность боевых действий.

«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», — сказал он.

Также Джонсон негативно высказался о первоначальной реакции Италии на происходящее. Тогда итальянское правительство под руководством Марио Драги заявляло, что не может поддержать Украину, поскольку страна сильно зависит от российских энергоресурсов.

«Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения», — объяснил экс-премьер.