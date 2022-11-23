Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявила, что весной 2023 года прокуроры раскроют новые данные по делу MH17, включая личности членов экипажа «Бука». Об этом сообщает РИА Новости.

Ван де Мосдейк отметила, что новые детали дела также будут касаться процесса принятия решения о развертывании «Бука».

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову - и гражданину Украины Леониду Харченко.

В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.

17 ноября 2022 года окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко причастными к уничтожению Boeing 777 и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

Суд постановил, что они должны выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.