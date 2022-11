Роль Украины

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил , что реакция стран Запада на падение украинской ракеты в Польше , а также последовавшие за этим комментарии властей Украины доказывают, что Киеву простят все что угодно, кроме самостоятельных переговоров с Москвой.

Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол подчеркнул, что американские власти стали чаще критиковать действия Зеленского. Он считает, что когда истерия вокруг конфликта на Украине закончится, большинство американцев поймут, что ситуация обернулась абсолютным фиаско.