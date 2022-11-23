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1 час назад

Поляков возмутила реакция Дуды на назначение Мельникова

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда высказался по поводу назначения дипломата Андрея Мельника на должность заместителя главы Министерства иностранных дел Украины. Читатели издания wPolityce прокомментировали его реакцию, передает РИА Новости.

Поляков возмутила реакция Дуды на назначение Мельникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Польши назвал назначение Мельника «суверенным решением» властей Киева и отметил, что Варшава не предъявляла каких-либо претензий правительству Украины по этому поводу. Дуда также высказался насчет заявлений дипломата о Волынской резне: он посоветовал ему тщательнее изучить историю, чтобы объективно рассуждать о тех событиях.

Читатели wPolityce прокомментировали слова президента Польши.

Пользователь Gln заявил, что украинцы «плюнули в лицо» польскому народу, и решительно осудил слова Дуды о «суверенном решении» Киева. Читатель Rob посоветовал главе государства переехать в Украину и оставить Польшу в покое, добавив, что там его ждет «друг Зеленский». Szumowski z Bratem выразил сожаление тем фактом, что президент Дуда «так низко пал» и предположил, что это худший глава государства после 1989 года. Start Wiarus отметил, что в Польше «нет недостатка в идиотах», а на Украине сотня таких людей как Мельник. Greg призвал президента Польши объявить Мельника персоной нон грата и приостановить поездки польских официальных лиц в Киев.

В мире,Андрей Мельник,Анджей Дуда,Правительство Украины,
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