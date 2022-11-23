Поляков возмутила реакция Дуды на назначение Мельникова

Глава Польши назвал назначение Мельника «суверенным решением» властей Киева и отметил, что Варшава не предъявляла каких-либо претензий правительству Украины по этому поводу. Дуда также высказался насчет заявлений дипломата о Волынской резне: он посоветовал ему тщательнее изучить историю, чтобы объективно рассуждать о тех событиях.

Пользователь Gln заявил, что украинцы «плюнули в лицо» польскому народу, и решительно осудил слова Дуды о «суверенном решении» Киева. Читатель Rob посоветовал главе государства переехать в Украину и оставить Польшу в покое, добавив, что там его ждет «друг Зеленский». Szumowski z Bratem выразил сожаление тем фактом, что президент Дуда «так низко пал» и предположил, что это худший глава государства после 1989 года. Start Wiarus отметил, что в Польше «нет недостатка в идиотах», а на Украине сотня таких людей как Мельник. Greg призвал президента Польши объявить Мельника персоной нон грата и приостановить поездки польских официальных лиц в Киев.