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4 часа назад

Раскрыты подробности новых итогов расследования по MH17

Lenta.ru

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк заявила РИА Новости, что новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые объявят весной 2023 года, будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК «Бук».

Раскрыты подробности новых итогов расследования по MH17
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании», — пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

17 ноября состоялось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого был зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд поставновил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский.

МИД обвинил Гаагский суд по MH17 в игнорировании предоставленных Россией данных

По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.

В мире,Леонид Харченко,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,
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