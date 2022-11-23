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3 часа назад

Кличко: Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны

Ura.Ru

Для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны
Фото: ТАССТАСС

«Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», — пишет Bild, ссылаясь на Кличко. Он заявил, что из-за массовых отключений электроэнергии, придется эвакуировать часть города.

Виталий Кличко обрушился с обвинениями на президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что тот хочет заставить украинцев бежать из Киева. При этом, Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы и гуманитарную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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