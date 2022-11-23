Обозреватель Пол: власти США разочаровываются в Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский стал все больше и больше разочаровывать американские власти своими действиями. Такое заявление сделал обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.

Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua официальный сайт президента Украины president.gov.ua

«До нас доходили слухи о разочаровании президента [США Джо] Байдена в связи с бесконечным попрошайничеством и неблагодарностью Зеленского за 60 или около того миллиардов долларов, которые ему выдало правительство США», — пишет Рон Пол. По его словам, следующая вспышка недовольства украинским лидером у властей США произошла после его ложного обвинения в адрес России в связи с падением двух ракет на территории Польши.

В связи с этим, продолжил обозреватель, в Конгресс США внесли закон, требующий проверить, на что Киев тратил все деньги, отправленные Вашингтоном в рамках военной помощи. «Член палаты представителей Мэтт Гетц публично заявил, что не проголосует ни за один доллар для Украины. Член палаты представителей США Пол Госар пошел еще дальше. В недавнем [посте в соцсетях] представитель он назвал поддержку США Украине „коррупционной операцией по отмыванию денег“», — отметил Пол.

Автор материала считает, что, когда на Западе уляжется истерия вокруг украинского конфликта — как это было с COVID-19 — гораздо большему числу американцев станет очевидно, что поддержка Киева Вашингтоном было «абсолютным фиаско». Резюмируя, он выразил надежду на то, что республиканцы ускорят этот процесс, когда «возьмут палату представителей США».