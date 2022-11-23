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1 час назад

Глава МИД Украины Кулеба: Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву

Ura.Ruиещё 6

Страны Европейского союза не имеют никакого прав «уставать» от поддержки Украины, поскольку от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-пресс-конференции.

Кулеба: Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву
Фото: ТАССТАСС

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — передает слова Дмитрия Кулебы немецкая газета Die Zeit. Министр призвал всех европейских коллег «отбросить все сомнения и усталость», чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.

США, ЕС и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейцы устали от санкций против России. В США так же начало расти число противников оказания помощи Украине, из-за чего она может оказаться под вопросом. Месяцем ранее Кулеба признал, что Киев буквально заставляет Европу принимать новые санкции. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что санкции против России несут в себе издержки для Германии, передает RT.

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,Франк-Вальтер Штайнмайер,ЕС,
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