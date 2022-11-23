Кулеба: Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву

Страны Европейского союза не имеют никакого прав «уставать» от поддержки Украины, поскольку от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-пресс-конференции.