Запад готов «простить» Украине абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Россией, об этом свидетельствует реакция союзников Киева на инцидент с падением ракет в Польше. К такому выводу пришел обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Автор напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сразу же после инцидента потребовал от Запада применения пятой статьи устава НАТО, не обращая внимания на многие неясные детали в первые часы после падения ракет. Автор подчеркнул, что главу Украины не волновала опасность выхода конфликта из-под контроля и возможность начала третьей мировой или ядерной войны.

The American Conservative пишет, что упавшие на территории Польши ракеты оказались украинскими, но ни НАТО, ни Варшава не собираются пересматривать свою позицию касательно поставок военной помощи на Украину. Девлин также заявил, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг «чуть не вывернулся наизнанку» в попытках оправдать произошедшее.