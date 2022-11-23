В Бразилии хотят опровергнуть итоги голосования за нового президента

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3 часа назад

ЦИК Бразилии дал партии Болсонару сутки на доработку запроса об аннулировании голосования

Елена Прошина

Либеральной партии Бразилии по решению высшего избирательного суда предоставили 24 часа на дачу дополнительной информации по запросу об аннулировании голосования во втором туре выборов нового лидера государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, указанные в ходатайстве электронные урны использовали как в первом, так и во втором туре выборов. По этой причине авторы запроса обязаны дополнить оригинальный запрос, чтобы он включал в себя оба тура голосования. Указано, что в случае непредоставления нужных данных по истечении указанного срока запрос будет аннулирован. Телеканал уточняет, что в первом туре Либеральная партия набрала 99 кресел в федеральном парламенте Бразилии.

Ранее сообщалось, что Либеральная партия, от которой баллотировался действующий президент Жаир Болсонару, подала запрос об аннулировании результатов голосования, в ходе которых использовались электронные урны старше 2020 года. Это коснется более чем 350 тысяч устройств для голосования, то есть 60% урн. Достоверными в таком случае будут признаны голосования только по почти 225 тысяч электронных урн наиболее современных моделей. По этим подсчетам победителем второго тура выборов следует признать Болсонару.

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