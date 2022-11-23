В Бразилии хотят опровергнуть итоги голосования за нового президента

Либеральной партии Бразилии по решению высшего избирательного суда предоставили 24 часа на дачу дополнительной информации по запросу об аннулировании голосования во втором туре выборов нового лидера государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

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Как говорится в документе, указанные в ходатайстве электронные урны использовали как в первом, так и во втором туре выборов. По этой причине авторы запроса обязаны дополнить оригинальный запрос, чтобы он включал в себя оба тура голосования. Указано, что в случае непредоставления нужных данных по истечении указанного срока запрос будет аннулирован. Телеканал уточняет, что в первом туре Либеральная партия набрала 99 кресел в федеральном парламенте Бразилии.