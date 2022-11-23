В Литве недовольны тем, что ФРГ не отправляет туда дополнительных солдат

Германия, вопреки заявлениям канцлера Олафа Шольца, не спешит наращивать число своих военнослужащих в Литве, что вызывает негативную реакцию Вильнюса. Об этом говорится в статье под заголовком "Очередное разочарование Германией", которая опубликована в немецкой газете Die Welt в воскресенье.

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Автор напоминает, что после начала российской СВО на Украине "Германия пообещала отправить в Литву больше солдат Бундесвера". "Там объединение НАТО обеспечивает безопасность восточного фланга. Но до сих пор войска не прибыли, и Берлин даже не представил какого-либо плана. В Вильнюсе это вызывает замешательство", - отмечается в статье.

Сейчас в Литве под управлением ВС ФРГ находится база НАТО, где служат 1 500 человек. Шольц в июне во время визита в республику обещал увеличить численность до 5 000 военнослужащих, говорится в статье, но этого до сих пор не произошло.