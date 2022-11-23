Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии

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— Германия считала, что если это произойдет, то Украине лучше сдаться, чтобы побыстрее со всем закончить. Французы же отказывались верить до последнего момента в начало спецоперации, — заявил он в интервью CNN.

Также Джонсон раскритиковал Италию, премьером которой в тот момент был Марио Драги. Итальянское правительство отказывалось поддерживать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов, отметил экс-премьер Британии.

Спад в европейской экономике связан с ростом конкурирующих экономик Азии, а не с прошедшей пандемией COVID-19 и началом специальной операции на Украине. Об этом 22 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, конфликт на Украине и пандемия только ускорили процесс.