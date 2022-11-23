Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго

Боевые действия на Украине не завершатся в ближайшее время, конфликт будет длиться еще долго. Такое заявление сделала Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности, передает РИА Новости.

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Она считает, что Германии необходимо предусмотреть вероятную длительность боев и обеспечить способность Украины успешно сдерживать натиск России. По ее словам, заявление о скором завершении конфликта России и Украины были бы «ложной надеждой», которую она не собирается давать.

«Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго», — подчеркнула Ламбрехт и добавила, что Германии придется настроиться на длительную поддержку Украины