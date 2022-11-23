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18 минут назад

Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго

Елена Прошина

Боевые действия на Украине не завершатся в ближайшее время, конфликт будет длиться еще долго. Такое заявление сделала Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности, передает РИА Новости.

Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго
Фото: ТАССТАСС

Она считает, что Германии необходимо предусмотреть вероятную длительность боев и обеспечить способность Украины успешно сдерживать натиск России. По ее словам, заявление о скором завершении конфликта России и Украины были бы «ложной надеждой», которую она не собирается давать.

«Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго», — подчеркнула Ламбрехт и добавила, что Германии придется настроиться на длительную поддержку Украины

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад хочет воевать «до последнего украинца» и назвал такое рвение «трагедией украинского народа». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что западные государства объявили России «войну по доверенности», так как продолжают отправлять вооружения на Украину и поддерживать режим Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений на Украину лишь мешают наладить процесс мирных переговоров.

В мире,Кристина Ламбрехт,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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