В Республике Сербской дали обещание по НАТО и РФ

"Мы будем работать вместе с Европейским союзом над теми вопросами, которые важны для нашего европейского пути, от которого мы еще не отреклись. <...> Мы хотим в Европейский союз - это бесспорно, но также Республика Сербская приняла суверенное решение, что она не хочет быть частью НАТО. Мы также хотим и будем сотрудничать с другими крупными странами, как Россия, Китай и, конечно же, с США, но мы должны заботиться прежде всего о себе", - заявил Додик.