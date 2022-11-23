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43 минуты назад

Додик заявил, что Республика Сербская не вступит в НАТО и будет сотрудничать с РФ

ТАСС

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в Европейский союз, при этом не вступая в НАТО. Об этом во вторник на приеме в честь вступления в должность президента республики заявил Милорад Додик.

В Республике Сербской дали обещание по НАТО и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы будем работать вместе с Европейским союзом над теми вопросами, которые важны для нашего европейского пути, от которого мы еще не отреклись. <...> Мы хотим в Европейский союз - это бесспорно, но также Республика Сербская приняла суверенное решение, что она не хочет быть частью НАТО. Мы также хотим и будем сотрудничать с другими крупными странами, как Россия, Китай и, конечно же, с США, но мы должны заботиться прежде всего о себе", - заявил Додик.

После выборов на пост президента Республики Сербской, прошедших 2 октября, Додик заявил ТАСС, что победил вопреки вмешательству Запада. Он также подчеркнул, что Республика Сербская продолжит сотрудничать с Российской Федерацией, и Запад должен это уважать. Такая позиция Додика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в НАТО вызывает сопротивление на Западе. Ранее против Додика были введены санкции США и Великобритании.

В мире,Милорад Додик,НАТО,ЕС,
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