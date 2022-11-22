В Португалии усомнились в способности ЕС принять Украину

Евросоюз не имеет возможности принимать в свои ряды новых членов, в том числе Украину. С таким заявлением выступил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает RT.

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По его словам, лидеры стран ЕС сегодня намеренно создают у потенциальных членов союза ожидания, которые не может оправдать. Главной помехой на этом пути является нынешние институциональное и бюджетное устройство, добавил премьер.

Кошта уверен, что негативный эффект от неоправданных ожиданий станет «огромной драмой в краткосрочной перспективе» и «умножит в масштабах всей Восточной Европы то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции».

«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет "взорваться" из-за новых вступлений», — отметил он.