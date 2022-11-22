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2 часа назад

В Португалии усомнились в способности ЕС принять Украину

Елена Прошина

Евросоюз не имеет возможности принимать в свои ряды новых членов, в том числе Украину. С таким заявлением выступил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает RT.

В Португалии усомнились в способности ЕС принять Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лидеры стран ЕС сегодня намеренно создают у потенциальных членов союза ожидания, которые не может оправдать. Главной помехой на этом пути является нынешние институциональное и бюджетное устройство, добавил премьер.

Кошта уверен, что негативный эффект от неоправданных ожиданий станет «огромной драмой в краткосрочной перспективе» и «умножит в масштабах всей Восточной Европы то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции».

«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет "взорваться" из-за новых вступлений», — отметил он.

Премьер напомнил, что Брюссель предъявляет кандидатам на членство конкретные требования, при том что сам не имеет критериев, по которым можно было бы определить собственную способность принимать новых членов. В связи с этим, по его мнению, ЕС в нынешних обстоятельствах не в состоянии расширяться. Исправить это можно лишь проведя реформирование и реорганизацию союза, подчеркнул премьер.

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