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21 минуту назад

Боррель заявил, что Турция не занимается обходом антироссийских санкций

Елена Прошина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что власти Турции доказали отсутствие реэкспорта запрещенных из-за санкций товаров Евросоюза в Россию через Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель оценил соблюдение Турцией режима антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боррель уточнил, что получил данные о потоках импорта в Турцию из Евросоюза, а также по экспорту из Турции в Россию от министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается», – рассказал Боррель.

При этом он также отметил, что Турция не объявляла о своём присоединении к европейским санкциям против России.

«Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию», – подчеркнул Боррель.

Ранее Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств по Сирии.

В мире,Жозеп Боррель,Мевлют Чавушоглу,ЕС,
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