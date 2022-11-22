Боррель оценил соблюдение Турцией режима антироссийских санкций

«Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается», – рассказал Боррель.