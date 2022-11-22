Боррель оценил соблюдение Турцией режима антироссийских санкций

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что власти Турции доказали отсутствие реэкспорта запрещенных из-за санкций товаров Евросоюза в Россию через Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Боррель уточнил, что получил данные о потоках импорта в Турцию из Евросоюза, а также по экспорту из Турции в Россию от министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
«Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается», – рассказал Боррель.
При этом он также отметил, что Турция не объявляла о своём присоединении к европейским санкциям против России.
«Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию», – подчеркнул Боррель.
Ранее Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств по Сирии.