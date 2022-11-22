Премьер Украины оценил ущерб "Укрэнерго" от боевых действий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов.
"Ситуация [с электричеством] остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения [электроэнергии для] потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", - заявил он во вторник на заседании правительства. Шмыгаль назвал критически важным в этих условиях продолжать экономить электроэнергию, что, по его словам, позволит избежать внеплановых отключений.
Глава правительства также утверждает, что, по предварительным оценкам, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" понесла от боевых действий убытки на более чем 70 млрд гривен (около $1,9 млрд).
18 ноября Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. В последние дни в регионах Украины применяют веерные стабилизационные отключения электричества по графикам, а также аварийные отключения.