Премьер Украины оценил ущерб "Укрэнерго" от боевых действий

"Ситуация [с электричеством] остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения [электроэнергии для] потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", - заявил он во вторник на заседании правительства. Шмыгаль назвал критически важным в этих условиях продолжать экономить электроэнергию, что, по его словам, позволит избежать внеплановых отключений.