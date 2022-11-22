Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет кризиса, но есть проблемные моменты, которые участники должны внимательно обсуждать, считает глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает ТАСС.

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По его мнению, кризисам подвержена любая международная организация вне зависимости от обстановки. Тем не менее, Макей не считает, «что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты, о которых мы должны говорить откровенно».