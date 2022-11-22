Польша подтвердила разговор Дуды с Вованом и Лексусом

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды у себя в Twitter-аккаунте подтвердила факт разговора главы страны с российскими пранкерами Вованом и Лексусом 15 ноября.
«После взрыва ракет в Пшеводуве во время непрерывных разговоров с лидерами государств и правительств получил звонок от человека, выдававшего себя за президента Франции Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что Дуда «по необычному ведению разговора собеседника» понял, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор. На данный момент эксперты при помощи соответствующих служб выясняют подробности произошедшего.
Разговор Дуды с Вованом и Лексусом состоялся 15 ноября. Он продлился 7,5 минут и был посвящен в основном инциденту с ракетой на востоке Польши. Во время беседы Дуда заявил, что не хочет войны с Россией. По его словам, Украина обвиняет РФ в случившемся. Также Дуда отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на ЗАЭС, чем «грязной бомбы».