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1 час назад

Польша подтвердила разговор Дуды с Вованом и Лексусом

Елена Прошина

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды у себя в Twitter-аккаунте подтвердила факт разговора главы страны с российскими пранкерами Вованом и Лексусом 15 ноября.

Польша подтвердила разговор Дуды с Вованом и Лексусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После взрыва ракет в Пшеводуве во время непрерывных разговоров с лидерами государств и правительств получил звонок от человека, выдававшего себя за президента Франции Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что Дуда «по необычному ведению разговора собеседника» понял, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор. На данный момент эксперты при помощи соответствующих служб выясняют подробности произошедшего.

«Думаешь, мне нужна война с Россией?»: Дуда проговорился российским пранкерам

Разговор Дуды с Вованом и Лексусом состоялся 15 ноября. Он продлился 7,5 минут и был посвящен в основном инциденту с ракетой на востоке Польши. Во время беседы Дуда заявил, что не хочет войны с Россией. По его словам, Украина обвиняет РФ в случившемся. Также Дуда отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на ЗАЭС, чем «грязной бомбы».

В мире,Эммануэль Макрон,Анджей Дуда,
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