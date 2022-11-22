Орбан объяснил появление с вызвавшим скандал шарфом

Футбол не следует смешивать с политикой, призвал в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что его появление в шарфе с исторической символикой объясняется особенностями географического распространения венгерской нации. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что 20 ноября Орбан появился на матче национальной сборной в шарфе с изображением Венгрии в границах до 1920 года. В тот период стране принадлежали регионы, ныне входящие в состав Украины, Австрии, Хорватии, Румынии, Словакии и Сербии.

Фотографии с матча получили вирусное распространение в СМИ и вызвали резкое негодование украинского внешнеполитического ведомства.

«Футбол - это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии - команда каждого венгра, где бы он ни жил!», - подчеркнул Орбан.