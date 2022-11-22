Командующий КСИР пригрозил похитить и поработить Нетаньяху

Командующий Корпуса стражей исламской революции в провинции Исфахан Моджтаба Фада пригрозил похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран «на поводке с рабским ошейником». Слова военачальника приводит газета The Jerusalem Post.

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«Нетаньяху надеялся, что протесты в Иране приведут к его поездке в Тегеран. Но, с Божьей помощью, Исламская Республика победит и проведет этого премьер-министра по Ирану на поводке и с рабским ошейником», — сказал Фада.

В The Jerusalem Post отметили, что такое заявление командующий КСИР сделал на похоронах в Исфахане «мучеников» ИР, которые погибли при разгоне протестов против тоталитарного режима в провинции.