В европейской стране напали на освещавших акции в поддержку Донбасса блогеров

«Мы встретили группу украинцев, двух мужчин и трех женщин, которые остановили нас, потребовав, чтобы мы записали с ними интервью. Они начали говорить, что это немыслимо, что Франция разрешила проведение акции русских. Мы отметили, что это не пророссийская демонстрация, а акция в поддержку Донбасса, что их сильно разозлило», — рассказала она.