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2 часа назад

В европейской стране напали на освещавших акции в поддержку Донбасса блогеров

Lenta.ru

Украинские активисты напали на блогеров, которые освещали акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже. Одной блогерше из съемочной группы они нанесли удар по голове, передает РИА Новости со ссылкой на сестру пострадавшей.

В европейской стране напали на освещавших акции в поддержку Донбасса блогеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседницы агентства, на акцию в поддержку жителей Донбасса, проходившую 19 ноября в столице европейской страны, пришли украинские активисты, выкрикивавшие антироссийские лозунги.

«Мы встретили группу украинцев, двух мужчин и трех женщин, которые остановили нас, потребовав, чтобы мы записали с ними интервью. Они начали говорить, что это немыслимо, что Франция разрешила проведение акции русских. Мы отметили, что это не пророссийская демонстрация, а акция в поддержку Донбасса, что их сильно разозлило», — рассказала она.

По словам женщины, украинцы начали вести себя агрессивно после того, как поняли, что блогеры не поддерживают Украину. Активисты утверждали, что «на Украине нет никаких проблем» и что страна «ничего не просила у Евросоюза». На это блогерша указала, что помощь Европы Украине значительна, а санкции против России влияют на повседневную жизнь европейцев.

Затем украинцы стали требовать удалить видеозаписи с ними. «Когда моя сестра вернулась, она тут же получила пинок ногой, а затем удар по голове», — сообщила собеседница агентства. Полиция остановила драку и потребовала, чтобы блогеры удалили видеосъемку.

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