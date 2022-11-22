Морпех помог Байдену, у которого не получалось надеть фартук

Президенту США Джо Байдену понадобилась помощь морпеха, чтобы надеть фартук во время торжественного ужина с представителями вооруженных сил страны в честь Дня благодарения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео.

Отмечается, что Байден выступил на торжественном ужине перед военными и их семьями на авиационной базе морской пехоты в Черри Поинт.

Президент США должен был надеть фартук перед тем, как вместе с членами семьи на на фуршете раскладывать угощения в тарелки гостей у стола. При этом сначала Байден надел фартук задом наперед, а потом не мог справиться с завязками. В результате Байдену помогли морпех и мужчина в белой футболке.