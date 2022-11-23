Организаторы «Евровидения» допустили участие России в конкурсе

Вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» остается открытым. Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман.
«Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — сообщает ТАСС, ссылаясь на Гудмана. В 2023 году проголосовать за артистов на специальной онлайн-платформе смогут граждане стран, не принимающих участие в международном конкурсе.
В 2022 году победу в «Евровидении», не смотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. Британцы раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован. Не смотря на победу украинцев, конкурс в 2023 году проведут в Великобритании.