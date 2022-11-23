Организаторы «Евровидения» допустили участие России в конкурсе

«Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — сообщает ТАСС, ссылаясь на Гудмана. В 2023 году проголосовать за артистов на специальной онлайн-платформе смогут граждане стран, не принимающих участие в международном конкурсе.