Губернатор Алабамы попросила приостановить смертные казни в штате

Губернатор Алабамы Кей Айви обратилась к генеральному прокурору данного американского штата с просьбой приостановить исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает издание «Си-эн-эн» (CNN).

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По словам политика, стоит провести проверку всей системы наказания после третьей, начиная с 2018 года, неудачной попытки осуществить приговор суда.

Согласно данным, СМИ осужденный должен был получить смертельную инъекцию 17 ноября. Однако это исполнение приговора потребовалось перенести, так как тюремный персонал не смог найти вену приговоренного к казни.

Произошедший инцидент стал вторым подобным за два месяца и третьим с 2018 года.