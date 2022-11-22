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3 часа назад

Губернатор Алабамы Айви попросила приостановить смертные казни в штате

Газета.Ru

Губернатор Алабамы Кей Айви обратилась к генеральному прокурору данного американского штата с просьбой приостановить исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает издание «Си-эн-эн» (CNN).

Губернатор Алабамы попросила приостановить смертные казни в штате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам политика, стоит провести проверку всей системы наказания после третьей, начиная с 2018 года, неудачной попытки осуществить приговор суда.

Согласно данным, СМИ осужденный должен был получить смертельную инъекцию 17 ноября. Однако это исполнение приговора потребовалось перенести, так как тюремный персонал не смог найти вену приговоренного к казни.

Произошедший инцидент стал вторым подобным за два месяца и третьим с 2018 года.

Губернатор Алабамы в официальном заявлении попросила не назначать новые даты казней. Департамент исправительных учреждений провел тщательный анализ процесса исполнения приговора в штате, чтобы в будущем смертные казни проходили без накладок.

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