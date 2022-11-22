Шольц оценил влияние конфликта на Украине на экономику Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине не является первопричиной конца роста европейской экономики. Об этом пишет РИА Новости.
«В последние 30 лет... в Европе и Северной Америке мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости... Война России и экономические последствия пандемии пускай и ускорили конец этого явления, но не являются первопричиной», — сообщил Шольц на экономическом саммите издания Süddeutsche Zeitung.
По мнению Шольца, истинной причиной конца роста экономики Европы является наращивание экономик стран Азии, конкурирующих с Европой в области энергоносителей, технологий и сырья.
«В случае с Россией мы испытали, что это означает — быть слишком зависимыми от стратегически важного ресурса», — отметил немецкий канцлер.
Ранее The New Yorker писал, что введенные странами Запада антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине.
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