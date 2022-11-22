Шольц оценил влияние конфликта на Украине на экономику Европы

«В последние 30 лет... в Европе и Северной Америке мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости... Война России и экономические последствия пандемии пускай и ускорили конец этого явления, но не являются первопричиной», — сообщил Шольц на экономическом саммите издания Süddeutsche Zeitung.