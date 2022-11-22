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5 часов назад

Израильтянка подала в суд на агента секретной службы Байдена

Алиса Селезнёва

Гражданка Израиля Тамар Бен Хаим подала в окружной суд округа Колумбия иск, в которым обвинила одного из сотрудников Секретной службы США в избиении. Об этом сообщает The Hill.

Израильтянка подала в суд на агента секретной службы Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

СМИ рассказывали об этом инциденте летом 2022 года. Неназванный источник CNN заявил, что полиция задержала в Иерусалиме сотрудника Секретной службы после того, как он якобы напал на женщину возле бара.

Сотрудника допросили и отпустили без предъявления обвинений. После этого он вернулся в США.

В иске Хаим сказано, что напавший на нее мужчина входил в состав передовой группы Секретной службы США, готовившейся к визиту Байдена в Израиль в июле 2022 года.

Он напал на Хаим, когда женщина возвращалась домой около часа ночи, и ударил ее несколько раз, утверждается в иске. По словам Хаим, нападавшего оттащил сопровождавший его мужчина.

«В то время Тамар считала, что это ее последние мгновения на Земле», - подчеркивается в иске.

Позже женщина смогла выяснить, что нападавший был агентом Секретной службы США. По ее мнению, из-за этого полиция не стала разбираться в деле.

В интервью Fox News Хаим говорила, что этот человек может причинить вред кому-то еще и избежать последствий.

«Можно приехать в другую страну, избить кого-то чуть ли не до смерти и просто исчезнуть без последствий?» - отмечала она.

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