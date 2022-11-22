В ООН продолжают изучать видеозаписи расстрела российских военных ВСУ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает изучать видеозаписи расстрела безоружных российских военнослужащих украинскими, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, слова которой приводит ТАСС.

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Как она отметила, коллеги в мониторинговой миссии ООН на Украине стараются проанализировать эти видео.

По ее словам, в основном управление занимается тем, что пытается изучить их и понять, возможно ли установить что-либо помимо того, что могут показать эти видео.

«На настоящий момент я не могу сообщить чего-либо более конкретного», — сказала она.