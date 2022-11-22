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5 часов назад

В ООН сообщили, что продолжают изучать видеозаписи расстрела российских военных ВСУ

Газета.Ru

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает изучать видеозаписи расстрела безоружных российских военнослужащих украинскими, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, слова которой приводит ТАСС.

В ООН продолжают изучать видеозаписи расстрела российских военных ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как она отметила, коллеги в мониторинговой миссии ООН на Украине стараются проанализировать эти видео.

По ее словам, в основном управление занимается тем, что пытается изучить их и понять, возможно ли установить что-либо помимо того, что могут показать эти видео.

«На настоящий момент я не могу сообщить чего-либо более конкретного», — сказала она.

Троссел до этого заявила, что заявления о казнях без надлежащего судебного разбирательства людей, не участвующих в боевых действиях, должны быть быстро, полностью и эффективно расследованы. Как она отметила, все виновные должны быть привлечены к ответственности.

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