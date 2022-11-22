В ООН продолжают изучать видеозаписи расстрела российских военных ВСУ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает изучать видеозаписи расстрела безоружных российских военнослужащих украинскими, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, слова которой приводит ТАСС.
Как она отметила, коллеги в мониторинговой миссии ООН на Украине стараются проанализировать эти видео.
По ее словам, в основном управление занимается тем, что пытается изучить их и понять, возможно ли установить что-либо помимо того, что могут показать эти видео.
«На настоящий момент я не могу сообщить чего-либо более конкретного», — сказала она.
Троссел до этого заявила, что заявления о казнях без надлежащего судебного разбирательства людей, не участвующих в боевых действиях, должны быть быстро, полностью и эффективно расследованы. Как она отметила, все виновные должны быть привлечены к ответственности.