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5 часов назад

Бывший премьер Украины рассказал о страхе Зеленского

Lenta.ru

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что подписание президентом республики Владимиром Зеленским закона об отмене пожизненного финансового мониторинга высших должностных лиц указывает на то, что ему «есть чего бояться». Его слова о страхе украинского лидера передает ТАСС.

Бывший премьер Украины рассказал о страхе Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписание этого закона, который он сделал специально под себя и под свое окружение, означает признание того, что есть чего бояться, что на Украине коррупция процветает, она расцвела пышным цветом», — рассказал Азаров.

Он уточнил, что в отношении ряда политиков данный закон практически не действовал.

Политолог оценил нарушение Зеленским требования для вступления Украины в ЕС

Говоря об этом, бывший премьер упомянул экс-президента Украины Петра Порошенко, который задекларировал большую сумму в наличных. По его словам, проведение мониторинга финансов было одним из обязательств Киева для вступления в Европейский союз (ЕС), поэтому Зеленский «нарушил одно из обещаний, касающихся подготовки к вступлению в ЕС».

О подписании закона, который отменяет финансовый мониторинг политиков, стало известно 22 ноября. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предрек Украине потерю бюджета примерно в 100 миллиардов гривен (271 миллион долларов) из-за коррупции. При этом 17 ноября Зеленский заявил, что все коррупционеры покинули страну. Также, как он утверждает, на Украине коррупция отсутствует.

В мире,Ярослав Железняк,Николай Азаров,Петр Порошенко,Верховная Рада,ЕС,
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