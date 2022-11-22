В Саудовской Аравии, несмотря на мораторий, казнили 15 человек

В Саудовской Аравии за последние 12 дней казнили 15 человек за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщает Vice.

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Отмечается, что большинство казненных — иностранцы. Предположительно, десять человек из погибших — уроженцы Пакистана, Сирии и Иордании. Пятеро являются гражданами Саудовской Аравии.

Это произошло несмотря на мораторий на казни, введенный в 2021 году после убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в Турции в 2018 году. ЦРУ выдвинуло предположение, что за убийством стоял наследный принц Мохаммед бин Салман, который его одобрил.