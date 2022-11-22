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5 часов назад

В Саудовской Аравии, несмотря на мораторий, за 12 дней казнили 15 человек

Газета.Ru

В Саудовской Аравии за последние 12 дней казнили 15 человек за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщает Vice.

В Саудовской Аравии, несмотря на мораторий, казнили 15 человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что большинство казненных — иностранцы. Предположительно, десять человек из погибших — уроженцы Пакистана, Сирии и Иордании. Пятеро являются гражданами Саудовской Аравии.

Это произошло несмотря на мораторий на казни, введенный в 2021 году после убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в Турции в 2018 году. ЦРУ выдвинуло предположение, что за убийством стоял наследный принц Мохаммед бин Салман, который его одобрил.

Никаких подтверждений по поводу способов казни не имеется, поскольку они осуществлялись тайным образом. Однако эксперты выдвигают версии расстрелов и обезглавливаний.

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