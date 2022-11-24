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20 минут назад

В Сеуле выразили сожаление из-за резких высказываний сестры лидера КНДР

ТАССиещё 2

Министерство объединения Республики Корея выразило сожаление из-за грубых высказываний сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон в адрес южнокорейского президента Юн Сок Ёля. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

В Сеуле отреагировали на резкие высказывания сестры лидера КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Считаем очень прискорбным, что заместитель заведующего отделом [ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ё Чжон не соблюла элементарной вежливости и использовала грубые выражения при критике главы нашего государства", - заявил сотрудник Министерства. В ведомстве также отметили, что Пхеньян пытается переложить ответственность за рост напряженности на Корейском полуострове, вызванный чередой ракетных пусков КНДР, на Республику Корея.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление Ким Ё Чжон. Она сказала, что односторонние санкции США и Республики Корея не приведут к желаемому эффекту, но вызовут резкую реакцию в народной республике. В частности, как отмечает Yonhap, она назвала президента Юн Сок Ёля и его помощников "идиотами", "верными псами и марионетками" США.

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