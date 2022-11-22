Политолог оценил нарушение Зеленским требования для вступления Украины в ЕС

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить пожизненный финансовый мониторинг местных политиков, которое нарушает одно из семи требований вступления страны в Евросоюз (ЕС).
Эксперт выразил мнение, что Украина не вступит в Евросоюз в качестве полноценного члена, но может получить статус кандидата, который при этом ничего не даст государству.
"Этот статут ничего не дает. Например, через год будет уже 30 лет, как Турция является кандидатом на вступление в ЕС. И каким образом это повлияло на отношения Турции и ЕС?
С Украиной то же самое, просто, может быть, контентная линия другая. Понятно, что страна никогда не вступит в ЕС. В свое время Украину "разводили" на безвиз с Европой. И им его дали. Но он очень своеобразный. Если на Украине его представляли как некий Шенген, то по факту это просто возможность 90 дней в году жить где-то в Европе.
В чем смысл для Европы звать Украину? Зачем, с какой целью? Еще был смысл принимать в ЕС Польшу или страны Прибалтики. ЕС сделал это себе в убыток, пусть и небольшой по тем временам, но от этого был мощный пропагандистский эффект... Грубо говоря, Европа живет не для того, чтобы Украине было хорошо. Но при этом на Украине у многих есть именно такое убеждение", - сказал собеседник "Рамблера".
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг украинских политиков, чем нарушил одно из семи требований вступления страны в ЕС. В украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) заявили, что глава государства, несмотря на призывы наложить вето, все же подписал закон, "который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками". В организации считают, что решение об отмене финансового мониторинга "фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС".