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7 часов назад

Политолог оценил нарушение Зеленским требования для вступления Украины в ЕС

Елена Прошина
Алексей Мартыновэксперт

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить пожизненный финансовый мониторинг местных политиков, которое нарушает одно из семи требований вступления страны в Евросоюз (ЕС).

Видимо, у Зеленского усиливаются отношения с разнообразными если не олигархами, то людьми из окружения, которые сейчас интенсивно зарабатывают на вооруженном конфликте. Зеленский, кстати, на нем тоже зарабатывает. Поэтому ему такой мониторинг не нужен на фоне призрачности всех остальных лозунгов про движение в ЕС, в НАТО или куда-то еще, например, на Луну. Поэтому ничего удивительного в этом решении нет.

Согласно некоторым данным, они там, включая Зеленского, зарабатывают на происходящем по несколько десятков миллионов евро в день. Зачем им лишние проверки? Я сомневаюсь, что сейчас Киеву резко прекратят помогать из того же Вашингтона. Но совершенно точно, что там включат контроль за финансовой помощью, да и за военной тоже - куда это все девается и как распределяется? Контроль будет по крайней мере с той стороны. Зачем он нужен Зеленскому и на Украине? Зачем им все это раскрывать? Чтобы их расстреляли за воровство? Вступления Украины в ЕС не будет, соответственно зачем лишний раз рисковать тем, что уже есть?
Алексей Мартынов
Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств
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Эксперт выразил мнение, что Украина не вступит в Евросоюз в качестве полноценного члена, но может получить статус кандидата, который при этом ничего не даст государству.

"Этот статут ничего не дает. Например, через год будет уже 30 лет, как Турция является кандидатом на вступление в ЕС. И каким образом это повлияло на отношения Турции и ЕС?

С Украиной то же самое, просто, может быть, контентная линия другая. Понятно, что страна никогда не вступит в ЕС. В свое время Украину "разводили" на безвиз с Европой. И им его дали. Но он очень своеобразный. Если на Украине его представляли как некий Шенген, то по факту это просто возможность 90 дней в году жить где-то в Европе.

В чем смысл для Европы звать Украину? Зачем, с какой целью? Еще был смысл принимать в ЕС Польшу или страны Прибалтики. ЕС сделал это себе в убыток, пусть и небольшой по тем временам, но от этого был мощный пропагандистский эффект... Грубо говоря, Европа живет не для того, чтобы Украине было хорошо. Но при этом на Украине у многих есть именно такое убеждение", - сказал собеседник "Рамблера".

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг украинских политиков, чем нарушил одно из семи требований вступления страны в ЕС. В украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) заявили, что глава государства, несмотря на призывы наложить вето, все же подписал закон, "который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками". В организации считают, что решение об отмене финансового мониторинга "фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС".

В мире,Политика,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,НАТО,ЕС,
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