Политолог оценил нарушение Зеленским требования для вступления Украины в ЕС

"Этот статут ничего не дает. Например, через год будет уже 30 лет, как Турция является кандидатом на вступление в ЕС. И каким образом это повлияло на отношения Турции и ЕС?



С Украиной то же самое, просто, может быть, контентная линия другая. Понятно, что страна никогда не вступит в ЕС. В свое время Украину "разводили" на безвиз с Европой. И им его дали. Но он очень своеобразный. Если на Украине его представляли как некий Шенген, то по факту это просто возможность 90 дней в году жить где-то в Европе.



В чем смысл для Европы звать Украину? Зачем, с какой целью? Еще был смысл принимать в ЕС Польшу или страны Прибалтики. ЕС сделал это себе в убыток, пусть и небольшой по тем временам, но от этого был мощный пропагандистский эффект... Грубо говоря, Европа живет не для того, чтобы Украине было хорошо. Но при этом на Украине у многих есть именно такое убеждение", - сказал собеседник "Рамблера".