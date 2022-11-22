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8 часов назад

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

Lenta.ru

Новая Зеландия пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить в парламенте. Об этом сообщает RNZ.

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

По данным радиостанции, предложение поступило от премьер-министра страны Джасинды Ардерны еще в июне 2022 года во время телефонных переговоров с украинским лидером. Дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.

Ранее активисты проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») в Новой Зеландии потребовали от руководства страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины. Представители организации пожаловались на недостаточную помощь со стороны властей Новой Зеландии, из-за чего некоторые беженцы вернулись на родину.

Соучредитель организации, уроженка Украины Кейт Турская рассказала, что двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочую, чем на гуманитарную визу.

В мире,Владимир Зеленский,
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