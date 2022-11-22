Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

По данным радиостанции, предложение поступило от премьер-министра страны Джасинды Ардерны еще в июне 2022 года во время телефонных переговоров с украинским лидером. Дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.