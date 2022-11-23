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12 часов назад

Стало известно о взрывах в Одессе

Lenta.ruиещё 4

Стало известно о взрывах в Одессе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах в Одессе. «Страна.ua» также пишет об этом в своем Telegram-канале.

На данный момент подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в Одесской области пропадет свет в связи с экстренными отключениями электроэнергии. Уточнялось, что составленные специальные графики стабилизационных отключений пока не работают.

22 ноября в Одессе также не было электричества. Тогда экстренные отключения электроэнергии ввели по решению Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Городская администрация отмечала, что энергокомпания решила сбалансировать местную энергосистему «всего на 10 процентов мощности больше».

20 ноября в Одесской области, как и по всей территории Украины, объявили воздушную тревогу. Первые сирены заработали в Киеве и Киевской области, а затем в остальных регионах страны. В частности, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях.

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