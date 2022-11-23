Стало известно о взрывах в Одессе

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах в Одессе. «Страна.ua» также пишет об этом в своем Telegram-канале.

На данный момент подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в Одесской области пропадет свет в связи с экстренными отключениями электроэнергии. Уточнялось, что составленные специальные графики стабилизационных отключений пока не работают.

22 ноября в Одессе также не было электричества. Тогда экстренные отключения электроэнергии ввели по решению Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Городская администрация отмечала, что энергокомпания решила сбалансировать местную энергосистему «всего на 10 процентов мощности больше».