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8 часов назад

В Белоруссии предложили расширить основания для ликвидации партий

Газета.Ru

Министерство юстиции Белоруссии подготовило проект закона, в котором предлагается ликвидировать партии, деятельность которых не соответствует концепции нацбезопасности страны. Об этом заявил заместитель министра юстиции Белоруссии Олег Кот, слова которого приводит РИА Новости.

В Белоруссии предложили расширить основания для ликвидации партий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он уточнил, что поправки по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений сейчас проходят процесс согласования.

«Проектом в части политического строительства предлагается… закрепить универсальные общие цели и задачи, которые должны быть отражены в уставах политических партий», — пояснил Кот, добавляя, что речь идет об «обеспечении незыблемости конституционного строя, гражданского согласия, участии в управлении государством через своих представителей, содействии реализации защиты прав, свобод и интересов граждан, формировании общественного мнения, основанного на чувстве патриотизма».

Законопроект ограничивает наименования и возможную символику политических партий, рассказал замминистра, а также уточняет основания для их ликвидации: осуществление террористической, экстремистской и иной запрещенной законодательством деятельности, а также деятельности, наносящей вред государственным либо общественным интересам. Кроме того, власти смогут закрывать партии, чья деятельность не соответствует «основным направлениям внутренней и внешней политики, концепции национальной безопасности, утверждаемым Всебелорусским народным собранием», отметил он.

Согласно проекту, партия не должна получать денежные средства и иное имущество из иностранных источников, а ее представители должны быть гражданами Белоруссии и постоянно проживать в стране.

«Это дополнение обусловлено тем, что эти граждане способны более осознанно оценивать политическую ситуацию в государстве», — сказал Кот.

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