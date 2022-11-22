В Белоруссии предложили расширить основания для ликвидации партий

Министерство юстиции Белоруссии подготовило проект закона, в котором предлагается ликвидировать партии, деятельность которых не соответствует концепции нацбезопасности страны. Об этом заявил заместитель министра юстиции Белоруссии Олег Кот, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что поправки по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений сейчас проходят процесс согласования.
«Проектом в части политического строительства предлагается… закрепить универсальные общие цели и задачи, которые должны быть отражены в уставах политических партий», — пояснил Кот, добавляя, что речь идет об «обеспечении незыблемости конституционного строя, гражданского согласия, участии в управлении государством через своих представителей, содействии реализации защиты прав, свобод и интересов граждан, формировании общественного мнения, основанного на чувстве патриотизма».
Законопроект ограничивает наименования и возможную символику политических партий, рассказал замминистра, а также уточняет основания для их ликвидации: осуществление террористической, экстремистской и иной запрещенной законодательством деятельности, а также деятельности, наносящей вред государственным либо общественным интересам. Кроме того, власти смогут закрывать партии, чья деятельность не соответствует «основным направлениям внутренней и внешней политики, концепции национальной безопасности, утверждаемым Всебелорусским народным собранием», отметил он.
Согласно проекту, партия не должна получать денежные средства и иное имущество из иностранных источников, а ее представители должны быть гражданами Белоруссии и постоянно проживать в стране.
«Это дополнение обусловлено тем, что эти граждане способны более осознанно оценивать политическую ситуацию в государстве», — сказал Кот.