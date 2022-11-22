Меган Маркл и принца Гарри обвинили в оскорблении монархии

Британская писательница призвал короля Карла III лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл за оскорбление монархии. Об этом сообщает Mirror.
Писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявила, что король должен лишить герцогов Сассекских их титулов после того, как они получили награду в области прав человека за противостояние «структурному расизму» в королевской семье. По мнению Гардинер, награда, присужденная принцу Гарри и Меган Маркл фондом Роберта Ф. Кеннеди «Ripple of Hope Award», является «оскорблением» для британской монархии.
«Нелепая награда для Меган и Гарри — позорное нападение на британскую монархию. Герцог и герцогиня Сассекские получат награду за права человека за «героическую позицию» против королевского «расизма», — заявила Гардинер.
Герцог и герцогиня Сассекские получат награду на гала-вечере Ripple of Hope Gala, который продет в Нью-Йорке 6 декабря.