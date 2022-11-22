Обзор иноСМИ: Позорное нарушение обещания Британии и ловушка для НАТО

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Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

«Британия позорно нарушила свое обещание украинцам»

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Британский писатель Кейр Джайлс заявил в своей колонке для The Guardian, что Лондон «позорно нарушил» обещание, данное украинским беженцам. Программа «Дома для Украины», которая позволила найти жилье более чем ста тысячам украинских беженцев, теперь находится под угрозой краха.

Программа была рассчитана на полгода, а украинский кризис продолжается уже девять месяцев. Это означает, что поддержка украинских семей может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив. Многие украинцы уже столкнулось с этой проблемой - чиновники сообщают им, что они должны самостоятельно искать новое жилье, «прекрасно понимая, что риелторские агентства требуют гарантий и кредитных историй, которых у людей, находящихся в стране всего полгода, быть не может».

США ускорили закупки оружия из-за Украины

Пентагон ускоряет процесс закупки оружия для пополнения собственных запасов, истощенных поставками Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам и логистике Дуга Буша.

С конца февраля Вашингтон направил Киеву оружие на сумму около 17,9 миллиарда долларов. Согласно последним данным, контракты на сумму в 2,6 миллиарда долларов были заключены Пентагоном для замены оружия, доставленного на Украину. Со второй половины октября власти США заключили контракты с производителями на сумму около одного миллиарда долларов, в основном речь идет о закупках боеприпасов и ракет.

Непогода замедлила боевые действия в Донбассе

Американские аналитики пришли к выводу, что дожди и непогода замедлили боевые действия в Луганской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Проливной дождь и слякоть почти остановили наземные атаки и привели к усилению артиллерийского огня. По мнению аналитиков, на юге российские военные построят вторую и третью линию обороны. Аналитики подчеркнули, что не получают никаких секретных материалов из каких-либо источников, используют только общедоступную информацию и широко используют российские, украинские и западные отчеты и социальные сети.

СМИ узнали о новом разговоре Маска с сотрудниками Twitter

Илон Маск покончил с увольнениями в Twitter (по крайней мере, на время) и не собирается переносить штаб-квартиру компании из Сан-Франциско в Техас. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на двух человек, присутствовавших на встрече Маска с сотрудниками Twitter.

Это второе собрание с прошлой недели, на первой встрече Маск сообщил сотрудникам, что банкротство Twitter не исключено, и высказал свои «чрезвычайно хардкорные» ожидания от их работы - трудиться «по много часов с высокой интенсивностью». Численность штатных сотрудников Twitter до того, как Маск купил компанию, составляла около 7500 человек. При нем сотрудников стало 2300.

«Зеленский попытался загнать НАТО в ловушку»

Неназванный дипломат НАТО заявил The American Conservative, что поведение украинцев в ситуации с упавшей в Польше ракетой нелепо и подрывает доверие к ним. Выпущенная украинской ПВО ракета упала на территории одного из основных сторонников Киева, убив двоих. Вместо того, чтобы повести себя благородно, сразу признать ошибку и проявить некоторое раскаяние, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию и призвал НАТО к контрмерам, отмечает издание.

В The American Conservative назвали это преднамеренной «дезинформацией» - Киев попытался загнать НАТО в ловушку. Маловероятно, чтобы украинское правительство и военные не знали - «они призывают к тому, что фактически равносильно мировой войне». НАТО ничего не делало и не будет делать без разрешения Вашингтона, но этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые второстепенные обязательства альянса и риск возникновения спирали эскалации.