Возможность вступления Украины в ЕС после нарушения требований оценили

Киев предполагает, что сейчас Запад может толерантно отнестись к нарушению требований вступления страны в Евросоюз (ЕС). Украинское руководство исходит из того, что сегодня оно может позволить себе больше, чем позволяло ранее, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность вступления Украины в ЕС.