Иранский военачальник угрожает похитить Нетаньяху

Замкомандира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан Моджтаба Фада пригрозил похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран «на поводке с рабским ошейником». Об этом военный заявил местным СМИ. Его слова приводит газета The Jerusalem Post.

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«Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране позволят ему приехать в Тегеран. Но даст бог Исламская Республика победит и проведет [нынешнего] премьер-министра по Ирану с поводком и рабским ошейником», — сказал Моджтаба Фада.

Иранские власти в настоящее время подозревает в причастности к беспорядкам в стране спецслужбы Израиля, США, Великобритании и Саудовской Аравии. Согласно заявлению министерства разведки исламской республики и разведслужбы КСИР, ЦРУ США, спецслужбы Великобритании, израильская разведка «Моссад» и разведка Саудовской Аравии «сыграли очевидную роль в беспорядках и насилии», которые имели место в Иране.