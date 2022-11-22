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9 часов назад

СМИ: у острова Крит проводится операция по спасению около 500 мигрантов

ТАСС

Масштабная операция по спасению около 500 нелегальных мигрантов проводится во вторник у греческого острова Крит. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton.

У острова Крит проводится операция по спасению около 500 мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, поисково-спасательную операцию в акватории около городка Палеохора на Крите координирует единый спасательный центр министерства морского флота и островной политики. Мигранты находятся на борту рыболовного судна, который подал сигнал бедствия на специальный номер "112" около 01:00 по местному времени (02:00 мск). По заявлению самих мигрантов, на судне находятся около 500 человек.

В поисково-спасательной операции участвуют грузовые суда, находящиеся в этом районе. Туда также отправились спасательный катер портовых служб и фрегат ВМФ. В акватории дуют штормовые ветры силой до семи баллов по шкале Бофорта.

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