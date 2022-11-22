У острова Крит проводится операция по спасению около 500 мигрантов

Масштабная операция по спасению около 500 нелегальных мигрантов проводится во вторник у греческого острова Крит . Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton .

По ее словам, поисково-спасательную операцию в акватории около городка Палеохора на Крите координирует единый спасательный центр министерства морского флота и островной политики. Мигранты находятся на борту рыболовного судна, который подал сигнал бедствия на специальный номер "112" около 01:00 по местному времени (02:00 мск). По заявлению самих мигрантов, на судне находятся около 500 человек.