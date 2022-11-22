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4 часа назад

В УПЦ сообщили, что СБУ провела обыск в Зверинецком монастыре Киева

Газета.Ruиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В УПЦ сообщили, что СБУ провела обыск в Зверинецком монастыре Киева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении уточняется, что сотрудники СБУ пришли в монастырь 22 ноября.

«Силовики не стали срывать службу, однако проверили документы у насельников и прихожан», — заявили в пресс-службе УПЦ, отметив, что СБУ проводила обыск «в рамках работы по противодействию деятельности российских спецслужб».

По словам прихожан, у монастыря были выставлены три кордона оцепления и специалистов со служебными собаками.

В мире,СБУ,
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