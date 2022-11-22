Associated Press уволило журналиста за фейк о России

Американское агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса ЛаПорта, написавшего заметку об «упавших в Польше российских ракетах». Об этом сообщили The Daily Beast со ссылкой на источники.

В своей заметке ЛаПорт ссылался на «высокопоставленного представителя американской разведки», который заявил, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека».

Заметку удалили через день, заменив примечанием редактора, где признавалось, что единственный источник ошибся, и что «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной».

21 ноября AP уволило ЛаПорта, репортера-расследователя, ответственного за эту историю.

В заметке, которая была написана им совместно с Джоном Лестером (все еще работает в AP), информация приписывалась одному «высокопоставленному» источнику, несмотря на требование AP о нескольких источниках (если они анонимны).

Единственным исключением являются случаи, когда «материал исходит от авторитетного лица, которое предоставляет настолько подробную информацию, что не возникает сомнений в ее точности».

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.