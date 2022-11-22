В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
4 часа назад

AP уволило сообщившего о российских ракетах в Польше журналиста

Мария Иванова

Американское агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса ЛаПорта, написавшего заметку об «упавших в Польше российских ракетах». Об этом сообщили The Daily Beast со ссылкой на источники.

Associated Press уволило журналиста за фейк о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своей заметке ЛаПорт ссылался на «высокопоставленного представителя американской разведки», который заявил, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека».

Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской

Заметку удалили через день, заменив примечанием редактора, где признавалось, что единственный источник ошибся, и что «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной».

21 ноября AP уволило ЛаПорта, репортера-расследователя, ответственного за эту историю.

В заметке, которая была написана им совместно с Джоном Лестером (все еще работает в AP), информация приписывалась одному «высокопоставленному» источнику, несмотря на требование AP о нескольких источниках (если они анонимны).

Единственным исключением являются случаи, когда «материал исходит от авторитетного лица, которое предоставляет настолько подробную информацию, что не возникает сомнений в ее точности».

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.

Позже в НАТО дали свою предварительную оценку - в Польше упала ракета ПВО Украины.

В мире,Минобороны России,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители