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4 часа назад

Пока вы спали: Серьезная проблема на ЗАЭС и призыв НАТО к Сербии

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МАГАТЭ заявили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС

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Обстрелы Запорожской АЭС привели к нерадиоактивной утечке из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов, говорится в заявлении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге. Также отмечается, что осколками повреждены трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий и помещение охраны.

«Это является серьезной причиной для беспокойства, поскольку ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций», — заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Генсек НАТО призвал Белград и Приштину избегать эскалации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбарг выразил разочарование по поводу провала переговоров между Косово и Сербией по автомобильным номерам и призвал стороны не допустить эскалации ситуации в регионе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове», - заметил он.

Российские хакеры взломали Минфин Украины

Российская хакерская группировка XakNet объявила сегодня о взломе сайт министерства финансов Украины и получении доступа к почтам сотрудников ведомства и документам. Об этом пишут «Известия.

«На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как все устроено», - написали хакеры в своем Telegram-канале, отметив, что удалось получить доступ более чем к миллиону документов, которые после тщательного исследования будут обнародованы.

Великобритания передала Украине Brimstone-2

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, оснащенные системой лазерного наведения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Дальность полета такой модернизированной ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 километров, однако на Украине собираются запускать их с грузовиков, а значит дальность будет около 12 километров. Издание отмечает, что стоимость одной Brimstone-2 составляет примерно в £175 тыс. ($207 тыс.).

Турция готовится к четвертой наземной операции в Сирии

Турция после теракта в Стамбуле нанесла ракетные удары по Сирии и Ираку. Дамаск выступил с осуждением атак по северу станы и предупредил, что дальнейшие удары могут привести к прямому столкновению армий. Реальна ли новая наземная операция Турции на сирийской территории, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что главная цель властей Турции — убрать курдские формирования от границ — до сих пор не достигнута. Потому начало новой военной операции неизбежно, однако для этого необходимо договориться с США и Россией, считают они.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,НАТО,
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