Косово отложило решение по штрафам за сербские номера

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера отложил еще на 48 часов вступление в силу решения о взимании штрафов с сербских жителей Косова, которые не сменили сербские автомобильные знаки. Об этом сообщает ТАСС.
«Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — подчеркнул Курти.
Напомним, что власти Косово требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии, на номера с косовской символикой.
С 21 ноября полиция планировала начать выписывать штрафы для нарушителей от 150 евро.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в Брюсселе новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке не дали результатов. Позднее он сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края, где проживает большая часть косовских сербов.