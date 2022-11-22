Косово отложило решение по штрафам за сербские номера

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера отложил еще на 48 часов вступление в силу решения о взимании штрафов с сербских жителей Косова, которые не сменили сербские автомобильные знаки. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — подчеркнул Курти.

Напомним, что власти Косово требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии, на номера с косовской символикой.

С 21 ноября полиция планировала начать выписывать штрафы для нарушителей от 150 евро.