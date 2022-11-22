В Евросоюзе недовольны позицией Косово

Власти непризнанной республики Косово отклонили предложение Европейского Союза о снижении напряженности в отношениях с Сербией, что может спровоцировать новый виток противостояния между Белградом и Приштиной. Об этом заявил неназванный дипломат ЕС в интервью агентству Bloomberg.

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Собеседник агентства отметил, что президент Сербии Александар Вучич согласился на предложение Брюсселя, тогда как премьер-министр Косово Альбин Курти отверг инициативу Евросоюза.

«Оба несут полную ответственность за провал сегодняшних переговоров и за любую эскалацию и насилие, которые могут произойти на местах», — заявил в свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти отложил на 48 часов решение о штрафах за сербские номера. Отмечается, что решение было отложено после просьбы со стороны посла США в Приштине Джеффри Ховеньера.

Накануне стало известно, что переговоры президента Сербии Александара Вучича и Курти закончились неудачей. В населенный сербами север Косово был направлен спецназ.

Власти непризнанного Косово решили с 22 ноября 2022 года штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки. Штрафы составят 150 евро. Такая практика продлится до 21 апреля 2023 года, после чего автомобили с сербскими номерными знаками будут подлежать конфискации. На фоне решения косовских властей проживающие на севере непризнанной республики сербы начали массово увольняться с госслужбы.